Elezioni: entra nel vivo la campagna elettorale per le comunali a Dipignano

25 Agosto 2020 19:00

Dipignano: Francesco Capocasale ha scritto agli altri contendenti, facendo gli “auguri a tutti per la competizione elettorale,con l’auspicio che sia una campagna elettorale leale e trasparente”

Chi pensava che la campagna elettorale per le elezioni comunali potesse essere sotto tono, perché in estate, si sbaglia di grosso. A dare già un’accelerata a Dipignano ci ha pensato Francesco Capocasale, che del centro del cosentino è stato sindaco per due mandati tra il 1980 e il 1990 e che ora ripropone la sua candidatura a primo cittadino. Non ci ha pensato due volte, e il giorno dopo la presentazione delle liste ha preso carta e penna e ha scritto agli altri 5 candidati a sindaco. Dipignano con 4.400 abitanti ha il record di avere ben SEI liste presentate per il rinnovo del Consiglio comunale, dopo che alcuni consiglieri hanno firmato nei mesi scorsi che la consiliatura iniziata nel 2018, poteva considerarsi finita.

Francesco Capocasale ha scritto agli altri contendenti, facendo gli “auguri a tutti per la competizione elettorale,con l’auspicio che sia una campagna elettorale leale e trasparente”. Subito dopo Capocasale, ben consapevole delle “problematiche aperte e gravi che riguardano il comune, in primo luogo la deliberazione n. 160 del 30 luglio 2020” che chiede agli amministratori di Dipignano di relazionare alla Corte dei Conti di Catanzaro, appene 8 giorni dopo il risultato elettorale. Il candidato a sindaco di “Dipignano comunità – Noi non io” Capocasale con una lettera aperta invita gli altri 5 contendenti la fascia tricolore a “un confronto tra di noi, non superficiale ne approssimativo nell’interesse pubblico dipignanese”. Secondo Capocasale trovare “insieme” già da ora una soluzione potrebbe essere utile per l’intera comunità. “Spero che i miei competitori accetteranno la mia proposta per un confronto libero e sincero, su questa che è una delle problematiche più difficili da affrontare”.