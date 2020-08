Elezioni Comunali Taurianova, il centrodestra isola la Lega: Prestileo canditato a sindaco di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc

14 Agosto 2020 14:07

“Daniele Prestileo la persona a cui affidare la gravosa responsabilità di guidare la rinascita sociale, culturale ed economica di Taurianova ”: il comunicato dei partiti del Centro Destra annuncia il candidato a sindaco e l’isolamento della Lega

“Ascoltare per Risolvere… è Semplice. La coalizione politica composta da Forza Italia, UDC e Fratelli d’Italia ed altre liste civiche, dopo un intenso lavoro improntato sul confronto delle idee, ha trovato una sintesi nella figura del Prof. Daniele Prestileo la persona a cui affidare la gravosa responsabilità di guidare con lo spirito giovanile che lui rappresenta in pieno, un progetto ambizioso nel far ripartire con una nuova linfa vitale la rinascita, sociale culturale ed economica della nostra Taurianova”. E’ questo il comunicato della coalizione di Centro Destra in vista delle elezioni comunali a Taurianova. Diversamente da quanto si è verificato a Reggio Calabria, resta dunque isolata la Lega con gli altri partiti che presenteranno Daniele Prestileo come unico candidato a sindaco.

Alla candidatura di Daniele Prstileo – si legge ancora nella nota – si è arrivati con l’intento di proporre alle nuove generazioni una nuova modo di avvicinarsi alla politica, abbandonando la solita e obsoleta proposizione di liste create solo per formare una triste somma numerica svuotata di ogni senso di partecipazione e di amore per la città. Daniele Prestileo sarà supportato alle liste di partito FI – FdI – UDC – ed altre liste civiche. Nei prossimi giorni Daniele Prestileo incontrerà la cittadinanza per Ascoltare e poi presentare le idee e i percorsi da intraprendere per la costruzione partecipata del programma”.