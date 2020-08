Elezioni Comunali a Reggio Calabria, prosegue il tour di Klaus Davi: visita nei mercatini e in periferia [FOTO]

10 Agosto 2020 13:02

Elezioni Comunali 2020, la visita tra i mercatini, nei quartieri e nelle periferie: Klaus Davi continua il tour a Reggio Calabria per parlare dei problemi della città con gli abitanti più in difficoltà

“Prosegue incessante e sistematico il tour di Klaus Davi, candidato sindaco di Reggio Calabria, tra mercatini, quartieri e periferie della città dello Stretto. Venerdì è stato il turno del mercato di Piazza del Popolo dove il massmediologo ha fatto il giro delle bancarelle e incontrato commercianti, visitatori e passanti. È stata l’occasione per decine di selfie e scambi di idee e opinioni con la popolazione. Klaus era accompagnato da Antonio Ventura, candidato consigliere nella sua lista. Nel corso del fine settimana il candidato sindaco ha incontrato centinaia di persone sul Lungomare, in Corso Garibaldi e nel quartiere San Giorgio Extra. Nei prossimi giorni Davi continuerà i suoi incontri con la cittadinanza sfrondando Reggio quartiere per quartiere”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali 2020 Klaus Davi.