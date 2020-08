Elezioni Comunali Reggio Calabria, Salvini esalta Minicuci: “dal modello Genova al modello Reggio con il Ponte sullo Stretto, è l’uomo giusto per rilanciare la città”

5 Agosto 2020 14:39

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Salvini esalta Minicuci: “dal modello Genova al modello Reggio con il Ponte sullo Stretto, la Lega è orgogliosa di proporre il cambiamento e un progetto ambizioso per il capoluogo calabrese”

“Dal modello Genova al modello Reggio Calabria, dal nuovo viadotto Genova-San Giorgio al futuro Ponte sullo Stretto, dal malgoverno di sinistra al rilancio firmato Antonino Minicuci: come promesso, la Lega è orgogliosa di proporre il cambiamento e un progetto ambizioso per il capoluogo calabrese”, è quanto afferma Matteo Salvini. “L’attuale sindaco di centrosinistra – prosegue- è sprofondato nel gradimento dei cittadini, classificandosi 102esimo su 105 amministratori valutati dal Sole24Ore. Minicuci è una scelta di cambiamento, fortemente voluta dalla Lega che vuole sempre più rafforzarsi nel Mezzogiorno e nelle sue splendide città. Minicuci è persona perbene, competente ed esperto di macchine comunali: attualmente lavora nel cuore del Municipio di Genova, un ottimo biglietto da visita per chi punta a rilanciare Reggio Calabria con efficacia, visione e rapidità. Reggio Calabria merita di voltare pagina: la Lega c’è“, conclude.

Elezioni Comunali Reggio Calabria, ecco chi è Antonino Minicuci

Antonino Minicuci, originario di Melito Porto Salvo, ha lavorato come segretario in vari enti locali in varie regioni, tra i quali la Provincia di Reggio Calabria. Andato in pensione adesso era a Genova come direttore generale del Comune a titolo gratuito per un altro anno.