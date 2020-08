Elezioni Comunali Reggio Calabria: domani inaugurazione della sede e presentazione della lista di Italia Viva

23 Agosto 2020 19:26

Ha preso forma la squadra che ha deciso di credere nella continuità e sposare il progetto amministrativo del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà che potrà contare sul sostegno di ben 11 liste, tra le quali ci sarà anche quella di Italia Viva. Domani, lunedì 24 agosto, alle ore 18.45, contestualmente all’inaugurazione della sede in Via Marvasi n. 5/7, ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione della lista di Italia Viva alle Amministrative di Reggio Calabria. Presente anche l’onorevole Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva e vice Presidente della Camera dei Deputati, che alle ore 17.15 sarà invece alla Camera di Commercio di Reggio Calabria per illustrare il Decreto agosto, tutte le misure per il sostegno e il rilancio dell’economia ai professionisti e le imprese. Italia Viva presenterà dunque tutti i 32 candidati, professionisti, imprenditori e parti sociali alla carica di consigliere comunale.

Ecco i candidati della Lista di Italia Viva: