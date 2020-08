Elezioni comunali Reggio Calabria, pronta la lista per “Minicuci Sindaco”: c’è il simbolo del Ponte sullo Stretto, fortemente voluto da Salvini

17 Agosto 2020 18:50

Elezioni Comunali Reggio, pronta la lista per “Minicuci Sindaco”. Nel simbolo il Ponte sullo Stretto, Salvini ed il candidato a sindaco puntano tutto sull’infrastruttura che andrà a collegare Calabria e Sicilia

Era già evidente nelle dichiarazioni di Matteo Salvini dei giorni scorsi quando parlava di “sindaco del Ponte”, “modello Genova anche per Reggio Calabria”, di rilancio dell’area dello Stretto “attraverso il Ponte” ma ora è ancora più chiaro: il Centro/Destra e la Lega puntano tutto sul Ponte sullo Stretto. Difatti, nel simbolo della lista per “Minicuci sindaco”, proprio sullo sfondo si intravede l’infrastruttura che andrà ad unire Calabria e Sicilia. Un modo, quindi, per annunciare che il Ponte sarà una battaglia cardine del candidato a sindaco Minicuci per rilanciare la città di Reggio Calabria.