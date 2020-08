Elezioni comunali Reggio Calabria, i candidati frequentano la Marina di Porto Bolaro e l’architetto Falduto gli consegna l’Opuscolo del Buon Senso con le idee per il futuro della città

13 Agosto 2020 10:30

Elezioni Comunali 2020 a Reggio Calabria, la Marina di Porto Bolaro punto d’incontro per i candidati: l’architetto Pino Falduto consegna loro l’Opuscolo del Buon Senso

La polita reggina è in movimento ormai da qualche settimana, ci si prepara alle elezioni comunali 2020. Idee per la città e programmi ripartono, è tempo di campagna elettorale e di dibattito. Molti candidati utilizzano la Marina di porto Bolaro, luogo d’eccellenza per il Comune di Reggio Calabria, come luogo d’incontro coi cittadini: per sfruttare al meglio l’occasione, l’ingegnere Pino Falduto ha consegnato l’Opuscolo del Buon Senso con le sue idee di miglioramento che si basano su quattro punti: “il Fisco del Buonsenso”, sorteggio e rotazione negli appalti pubblici, istituzione del lavoro di cittadinanza, il Buonsenso per la città di Reggio Calabria. Di seguito il Pdf per scaricare l’opuscolo.

SCARICA QUI IL PDF DELL’OPUSCOLO DEL BUON SENSO