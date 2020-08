Elezioni Comunali Reggio Calabria, presentate le liste: 9 candidati a Sindaco, oltre 900 al Consiglio Comunale [NOMI e DETTAGLI]

22 Agosto 2020 13:39

Elezioni Comunali Reggio Calabria, concluse le operazioni per la presentazione delle liste: per l’ufficialità bisogna attendere l’esito dei controlli dell’ufficio elettorale

Si sono concluse alle 12:00 di stamattina le operazioni di presentazione delle liste per le Regioni e i Comuni chiamati alle urne per le elezioni amministrative in programma il 20 e 21 settembre, quando si voterà anche per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Sono 7 le Regioni che saranno impegnate in campagna elettorale: Veneto, Toscana, Campania, Marche, Puglia, Liguria e Valle d’Aosta. Molti i Comuni alle urne, oltre 1.100, tra i quali spicca su tutti la Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre a Venezia e Matera. In tutte le realtà con popolazione superiore ai 15.000 abitanti potrebbe essere necessario il turno di ballottaggio previsto per il 4 e 5 ottobre. Nella stessa data si voterà anche per le elezioni suppletive per i seggi del Senato rimasti vacanti nei collegi di Sardegna e Veneto.

A Reggio Calabria abbiamo 9 candidati a Sindaco e 32 liste a supportarli, per un totale di oltre 900 candidati al Consiglio Comunale.

Il Sindaco uscente, Giuseppe Falcomatà (Partito Democratico) punta al secondo mandato dopo 6 anni di governo della città ed è l’unico politico “puro” tra i candidati: ha a supporto 11 liste e 333 candidati (qui tutti i nomi). Ecco tutti i simboli delle liste che lo supportano:

Il Centrodestra per sfidarlo ha scelto Antonino Minicuci, un tecnico, funzionario dello Stato nato a Melito di Porto Salvo e dalla lunga esperienza amministrativa in molti enti pubblici di tutt’Italia. Salvini, che non ha arretrato rispetto ai dubbi che sono arrivati dal territorio, l’ha presentato come “il Sindaco del Ponte“: arriva da Genova dove ha seguito tutto l’iter per la realizzazione del Ponte Morandi, e l’obiettivo è quello di seguire lo stesso virtuoso esempio per il Ponte sullo Stretto. Per Minicuci, nonostante settimane di malumori e mugugni, alla fine il Centrodestra è riuscito a costruire 10 liste con circa 300 candidati (i nomi non sono ancora stati resi noti per tutte le liste). Ecco tutti i simboli:

Tra gli altri candidati, Angela Marcianò presenta 4 liste e oltre 100 candidati a supportarla: “Fiamma Tricolore” (unica lista ad aver già fornito i nomi dei candidati) e tre civiche, “In Marcia“, “Identità reggina” e “Per Reggio città metropolitana“, di cui ancora non sono stati resi noti i dettagli sui nomi dei candidati.

Saverio Pazzano della sinistra radicale è sostenuto da 2 liste e 56 candidati (qui tutti i nomi).

Il noto massmediologo Klaus Davi ha 1 lista e 25 candidati (qui tutti i nomi).

Fabio Foti del Movimento 5 Stelle ha 1 lista e 25 candidati (qui tutti i nomi).

Fabio Putortì di “Miti-Unione del Sud” ha 1 lista e 21 candidati (qui tutti i nomi).

Giuseppe Siclari del Partito Comunista dei Lavoratori ha 1 lista, 23 candidati (qui tutti i nomi).

Infine Maria Laura Tortorella ha presentato 1 lista, ma non sono ancora stati resi noti i nomi ne’ il numero dei candidati.