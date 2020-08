Elezioni Comunali: lunedì la presentazione della lista Reggio Coraggiosa-Articolo Uno a sostegno di Giuseppe Falcomatà

8 Agosto 2020 09:46

Lunedì presso l’Hotel Excelsior si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista Reggio Coraggiosa- Articolo Uno a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà

Lunedì 10 Agosto alle ore 11.00 presso l’Hotel Excelsior si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista Reggio Coraggiosa- Articolo Uno a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà. Saranno presenti, il segretario metropolitano di Articolo Uno Alex Tripodi, il Deputato e responsabile organizzazione nazionale di Articolo Uno Nico Stumpo ed il Sindaco Giuseppe Falcomatà. Presenteremo alla città la nostra visione del futuro e le proposte di sviluppo – afferma il segretario Tripodi – che si focalizzeranno su una nuova centralità dei beni comuni, sull’affermazione dei diritti sociali e del lavoro, con una forte accezione all’ambiente e alla Green economy, alla difesa dei diritti dei lavoratori. La nostra formazione vuole rappresentare le migliori esperienze democratiche e progressiste della città di Reggio Calabria, una sinistra moderna che ha l’ambizione di guidare il riscatto di una terrà troppo spesso dimenticata. Per noi Reggio dovrà proseguire nel suo percorso di ritorno alla normalità per garantire a tutti i diritti e servizi essenziali, ma questo certamente non basta; serve ripensare la nostra area metropolitana al centro di un progetto più ampio, indicando in un orizzonte lungo e ben definito la nostra città quale nuovo motore di ripartenza per il mezzogiorno, al centro di un progetto euro-mediterraneo, che prevede necessariamente la ripartenza del turismo in chiave culturale ed archeologica, in sinergia con un nuovo progetto di rilancio nazionale, in cui rivendicheremo la necessità impellente di un intervento strutturale da parte dello Stato su infrastrutture, l’alta velocità ed un nuovo piano industriale per l’aereoporto Tito Minniti, così conclude il segretario metropolitano di Articolo Uno Alex Tripodi nel comunicare alla stampa e alla cittadinanza l’appuntamento del 10 Agosto per la presentazione della lista e dei programmi della lista Reggio Coraggiosa-Articolo Uno.