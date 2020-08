Elezioni Comunali, Klaus Davi sponsorizza Reggio e la Calabria: l’invito ai guru della moda e il progetto su una scuola intitolata a Gianni Versace

11 Agosto 2020 15:31

Klaus Davi ha in progetto la creazione di una scuola di moda intitolata a Gianni Versace, magari in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria

“Il consigliere comunale di San Luca (RC) Klaus Davi ha lasciato per qualche giorno la Calabria per partecipare all’esclusiva festa organizzata da Marco e Beatrice Palmieri, amici di lunghissima data del massmediologo e titolari del marchio internazionale di valigeria, accessori e fashion Piquadro, con sede in provincia di Bologna”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa, nel quale si apprende che “il massmediologo ha lasciato Reggio Calabria per recarsi a Forte dei Marmi, sede della serata di ieri. Il parterre era come sempre estremamente esclusivo, composto da amici dell’industriale bolognese, e non poteva essere occasione migliore per pubblicizzare alcune idee di Klaus sul rapporto Fashion-Moda e Reggio Calabria. E infatti anche in quest’occasione Klaus ha sponsorizzato la sua idea, ormai diventata un chiodo fisso, per aiutare i giovani reggini: creare una scuola di moda intitolata a Gianni Versace, magari in collaborazione con l’Università del Mediterraneo o con qualche facoltà più idonea, come per esempio quella di design o di architettura. L’idea ha accolto grandi interessi e consensi e Klaus ha sfruttato ovviamente l’occasione per invitare tutti a visitare le bellezze della Calabria, in particolar modo del Reggino, la Locride ma anche la costa tirrenica e naturalmente la zona di Tropea e di Vibo-Pizzo”, conclude così il comunicato.