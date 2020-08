Elezioni Comunali Reggio Calabria, il primo sondaggio incorona Angela Marcianò al 36%. Male Minicuci e Falcomatà, tante sorprese tra gli altri candidati [DATI]

25 Agosto 2020 16:29

Elezioni Comunali Reggio Calabria, da facebook arriva il risultato del primo sondaggio: vola Angela Marcianò con il 36% delle preferenze

Arriva il primo sondaggio per le Elezioni Comunali di Reggio Calabria del 20 e 21 Settembre, realizzato su facebook nel noto gruppo “Città Di Reggio Calabria: alla Vs. cortese attenzione” all’indomani dell’ufficialità delle liste e dei candidati. Al sondaggio social hanno partecipato 700 persone, un discreto campione, anche se ovviamente bisogna considerare questo sondaggio per quello che è, perchè non ci sono le liste e il voto è molto influenzato dall’opinione degli iscritti al gruppo. Si tratta però di un gruppo frequentato da reggini e molto attivo proprio nel dibattito politico, in modo trasversale, quindi si può considerare un campione attendibile dell’attuale stato d’animo della città.

Questi i risultati delle preferenze ottenute dai nove candidati a Sindaco:

Angela Marcianò 36,1% Antonino Minicuci 23,1% Giuseppe Falcomatà 18,9% Fabio Putortì 7,3% Fabio Foti 6,0% Klaus Davi 4,5% Saverio Pazzano 3,0% Maria Laura Tortorella 0,5% Giuseppe Siclari 0,4%

In base a questi risultati, si prospetta un ballottaggio tra Angela Marcianò e Antonino Minicuci che ovviamente vedrebbe super favorita l’ex assessore ai lavori pubblici, per la sua capacità di raccogliere il consenso di opinione della città.

Il dato che balza subito all’occhio è la pessima considerazione della cittadinanza nei confronti dei due principali candidati, Minicuci e Falcomatà, quelli delle coalizioni tradizionali (centrodestra e centrosinistra) e anche quelli supportati da più liste e candidati (10 liste e 294 candidati per Minicuci, 11 liste e 333 candidati per Falcomatà). E’ chiaro che il voto disgiunto giocherà a loro sfavore: entrambi rischiano di prendere molti meno voti rispetto a quelli delle loro liste, a differenza di tutti gli altri candidati a Sindaco che certamente raccoglieranno maggiori consensi rispetto alle proprie liste.

Gli unici due che oggi sembrano indietro nel gradimento dei reggini sono Maria Laura Tortorella e Giuseppe Siclari: tutti gli altri, come già anticipato più volte nei precedenti articoli di StrettoWeb, non faranno semplicemente da comparsa. Lo conferma questo sondaggio: Fabio Putortì, Fabio Foti, Klaus Davi e Saverio Pazzano potrebbero tutti superare la soglia di sbarramento del 3% ed entrare in consiglio comunale. A superare lo sbarramento, però, deve essere la lista (o la coalizione di liste, nel caso di Pazzano che ne ha due) a loro collegata: non basta che il candidato Sindaco superi il 3%, anche qualora prendesse il 10% ma la lista si fermasse al 2,9%, sarebbe clamorosamente beffato e rimarrebbe fuori da Palazzo San Giorgio.

In ogni caso, in uno scenario di grande frammentazione, sono tutti in partita: si tratta di candidati autorevoli, che per vari motivi piacciono alla gente e che – come dimostrano anche i numeri di questo sondaggio – non si limiteranno a rappresentare voci di minoranze fuori dal coro, ma intercetteranno il consenso dei reggini delusi da chi ha amministrato in modo pessimo la città negli ultimi sei anni e dalla principale opposizione di centrodestra che dopo tutto questo tempo per organizzarsi, sotto elezioni ha partorito il classico “topolino“, deludendo anche la sua base e lasciando spazio a candidati civici e terzi molto agguerriti e comprensibilmente lanciati verso un risultato importante.