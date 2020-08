Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Centrodestra unito lancia Nino Minicuci: “sarà il Sindaco che restituirà alla città la normalità perduta”

30 Agosto 2020 13:18

Comunali Reggio Calabria, conferenza stampa del Centrodestra per presentare la candidatura a Sindaco di Antonino Minicuci

Stamattina il Centrodestra unito ha lanciato la campagna elettorale di Nino Minicuci: tutti i rappresentanti dei partiti della coalizione hanno sottolineato, in un incontro che si è svolto presso il coordinamento provinciale di Forza Italia, come l’obiettivo primario del nuovo Sindaco sarà restituire alla città la normalità perduta negli ultimi anni di emergenze. Cannizzaro, Recupero e Nesci hanno introdotto Minicuci che ha illustrato le proprie soluzioni concrete per il rilancio della città.

Nei VIDEO le dichiarazioni dei protagonisti: