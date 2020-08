Elezioni Comunali, presentata la lista “Difendiamo Polistena” con Marco Policaro candidato a sindaco: “speriamo di avere almeno un avversario, non si può fare opposizione solo sui social”

22 Agosto 2020 11:22

Elezioni comunali Polistena, il sindaco uscente Tripodi: “auguriamo pertanto a un’ora dalla chiusura del termine per presentare le liste di avere almeno un concorrente. Diversamente, questo sì, sarebbe molto grave per la storia democratica della nostra comunità”

“Questa mattina alle ore 8.30, abbiamo presentato la lista “Difendiamo Polistena” con candidato a Sindaco il compagno Marco Policaro. Non presenteremo liste “civetta” come già annunciato e chiarito in precedenza. Potremmo farlo ma non lo faremo per scelta politica.

Noi siamo per elezioni vere, non falsate”, è quanto afferma sul proprio profilo facebook, il sindaco uscente di Polistena, Michele Tripodi. “Perché abbiamo un alto senso delle istituzioni –prosegue– della democrazia e dei suoi meccanismi di funzionamento. Chi non presenterà liste concorrenti in vista delle prossime elezioni comunali, se ne assumerà interamente la responsabilità storica e politica dinanzi ai cittadini di Polistena e a tutto il territorio che vede nella nostra comunità un punto di riferimento. Non si può fare opposizione solo sui social, tramite manifesti, tramite esposti peraltro inconcludenti, tramite calunnie di ogni tipo e tentativi di destabilizzazione, salvo poi tirare i remi in barca. Le elezioni sono l’esercizio di un momento democratico e di partecipazione sancito dalla nostra Costituzione e tutte le forze politiche e i cittadini hanno il diritto (dovere) di parteciparvi. Auguriamo pertanto a un’ora dalla chiusura del termine per presentare le liste di avere almeno un concorrente. Diversamente, questo sì, sarebbe molto grave per la storia democratica della nostra comunità. Infangare gli altri o peggio scaricare sugli altri i propri demeriti e la propria inconsistenza politica, è un metodo vergognoso che respingiamo con forza a nome di tutti i polistenesi onesti. Ora sono evidenti a tutti le ragioni perché i cittadini di Polistena continuano ad avere fiducia e credere in noi. E noi andremo avanti comunque. Viva la democrazia”, conclude.