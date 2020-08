22 Agosto 2020 23:46

Elezioni comunali: a Polistena sfida a due tra Policaro e De Pasquale. Il primo cittadino uscente Michele Tripodi al fianco del suo vicesindaco

A Polistena, sarà sfida a due fra Marco Policaro, con la lista Difendiamo Polistena, dell’attuale sindaco Michele Tripodi (non più ricandidabile dopo i due mandati ma in questa tornata candidato consigliere), e Salvatore De Pasquale di Centro/Destra. Nella cittadina della Piana era in dubbio la presenza di una seconda lista.