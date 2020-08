Elezioni comunali: Klaus Davi rende noto il simbolo lista e convoca cittadini per le firme

10 Agosto 2020 16:09

Reso noto questa mattina il simbolo della lista di Klaus Davi

Il massmediologo Klaus Davi, candidato sindaco di Reggio Calabria, ha reso noto questa mattina il simbolo della sua lista, che verrà presentata indicativamente il 19 agosto, rispettando la normale scadenza. Klaus Davi ha colto l’occasione per convocare i cittadini per la raccolta di firme presso i due gazebo della Lista Klaus Davi che saranno aperti tutti i giorni da giovedì 13 a lunedì 17 agosto in via Marina e in Corso Garibaldi. I gazebo saranno distribuiti nelle due principali vie di Reggio in modo da coinvolgere più cittadini possibili.