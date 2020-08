Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi incontra i commercianti a Gallico [FOTO]

19 Agosto 2020 16:16

Commercianti, imprenditori e titolari di stabilimenti balneari, tutti assolutamente infuriati e demotivati con l’attuale amministrazione comunale. È un lungo e inequivocabile lamento quello che i maggiori esponenti della piccola e media impresa del bellissimo quartiere di Reggio Calabria hanno manifestato al candidato sindaco Klaus Davi, incontrandolo due sere fa durante la sua passeggiata a Gallico Marina. Uno stillicidio di lamentele relativo alla presenza della spazzatura, all’incuria nei confronti della spiaggia e a tutti i problemi fisiologici, anche di micro e macro criminalità, che affliggono i quartieri più suggestivi di Reggio Calabria. Molti turisti hanno poi raccontato a Klaus Davi di essere rimasti colpiti da una parte dalla bellezza della città di Reggio Calabria che hanno visitato per la prima volta, dall’altra dalle condizioni assolutamente disgustosi in cui versa la raccolta dei rifiuti. Un vero colpo al cuore per chi sta investendo soldi ed energie nel turismo, nonostante il pesantissimo lockdown. Klaus Davi ha promesso “la massima attenzione per il quartiere e nei prossimi giorni ci sarà un’iniziativa diretta con i cittadini”.