13 Agosto 2020 15:04

Elezioni Comunali 2020, Klaus Davi porta i riflettori nazionali su Reggio Calabria: domani mattina l’evento trasmesso in diretta su La7

Continua il giro nei quartieri della città per Klaus Davi. Il massmediologo, candidato sindaco di Reggio Calabria alle prossime elezioni comunali, accompagnato da alcuni candidati dell’omonima lista, sarà presente domani, venerdì 14 agosto, dalle 9.00 alle 10.30, al mercato rionale di piazzale Botteghelle per incontrare i cittadini residenti della zona. Inoltre il giornalista darà grande risonanza all’evento, perché si collegherà in diretta con la trasmissione “L’aria che tira” di La7.