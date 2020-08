Elezioni Comunali a Limbadi: domani la presentazione del candidato sindaco Nicola Rombolà, info e dettagli

12 Agosto 2020 12:24

Domani sera la presentazione di Nicola Rombolà, candidato a Sindaco di Limbadi con le liste Tesoro Calabria

Il Movimento Civico Tesoro Calabria di Carlo Tansi parteciperà alle prossime elezioni comunali di Limbadi sostenendo la candidatura a sindaco del Prof. Nicola Rombolà, apprezzato docente di materie letterarie, presidente della sezione di Vibo Valentia di Italia Nostra, uomo di cultura e di riconosciuta sensibilità sociale, da sempre in prima linea, da rigorose posizione ambientaliste, nella lotta alla criminalità organizzata. Una candidatura, quella di Rombolà, generosamente offerta per favorire il reale rinnovamento dell’attività amministrativa di un Comune, commissariato da due anni per infiltrazioni mafiose. Limbadi, diventata tristemente famosa nelle cronache nazionali per gli aberranti fatti di sangue di cui si è resa protagonista la famiglia ‘ndranghetistica dei Mancuso, è il luogo dove ha scelto di vivere ed operare una comunità composta, in grande maggioranza, da persone perbene, rispettose delle regole della vita democratica e lontanissime dalle opprimenti logiche di una lugubre presenza mafiosa, che si manifesta anche con il tentativo di dissuadere i cittadini onesti dalla libera e trasparente partecipazione al governo dell’amministrazione locale.

Dopo due anni di ordinaria amministrazione commissariale, è necessario cogliere l’occasione offerta dalle prossime elezioni amministrative per eleggere a Limbadi una amministrazione comunale libera da condizionamenti, che basi la proposta politica sulla competenza amministrativa e sulla capacità di assecondare le possibilità di sviluppo socio-economico, nel contesto dell’importante comprensorio agroturistico di Capo Vaticano, tra la suggestive scogliere della “Costa degli Dei” e gli ameni ed incontaminati paesaggi agroforestali del Monte Poro.

La proposta politico-amministrativa messa in campo dal Nicola Rombolà – profondo conoscitore e difensore delle emergenze storiche ed ambientali del territorio ed esponente di primo piano del Movimento Civico Tesoro Calabria – si presenta, nell’attuale panorama elettorale, come l’unica possibilità di dare al Comune di Limbadi un governo dignitosamente trasparente, capace di sostenere e far sviluppare, nel rispetto della legalità, le tante potenziali iniziative emergenti nei settori dell’agricoltura di qualità, della produzione olearia, dell’artigianato, dell’uso delle nuove tecnologie nelle attività commerciali e di servizio all’imprese. Così i migliori giovani limbadesi potranno far fruttare, nel loro territorio, le loro capacità professionali ed operative, senza dover più fuggire lontano per trovare lavoro e soddisfazioni. Nel frattempo domani sera (13 agosto) alle 18.30 Nicola Rombolà e Carlo Tansi presenteranno – presso la sede comunale – il loro progetto civico per avviare un progetto concreto di rilancio socio-economico che possa consentire di liberare Limbadi dall’oppressione mafiosa. Sono tutti invitati a partecipare. “Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso” (Nelson Mandela).