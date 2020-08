Elettricità: Terna, in primi 7 mesi consumi -8,6%

10 Agosto 2020 11:37

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – Nei primi 7 mesi dell’anno, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia ha registrato una flessione dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. In termini rettificati il dato resta sostanzialmente invariato (-8,4%). Lo rende noto Terna in un comunicato. Nei primi sette mesi dell’anno le fonti rinnovabili hanno coperto complessivamente il 40% della domanda elettrica, rispetto al 35,7% del corrispondente periodo del 2019.