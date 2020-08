Calabria, il Presidente Santelli al lavoro per la legge sulla doppia preferenza di genere. Il plauso del Sindaco di Rende Manna e dell’assessore Petrusewicz

13 Agosto 2020 12:13

Doppia preferenza di genere: il plauso del sindaco di Rende Manna e dell’assessore Marta Petrusewicz alla governatrice Santelli

“Accogliamo con piacere la notizia che vuole la governatrice Jole Santelli a favore della legge regionale sulla doppia preferenza di genere a dimostrazione di quanto sia necessaria la pari rappresentanza in seno alle istituzioni”. Ad affermarlo il sindaco di Rende, Marcello Manna, che ha poi aggiunto: “La nostra città ha da sempre appoggiato il percorso bipartisan intrapreso dalle forze politiche per promuovere l’iniziativa assunta oramai da quasi tutte le regioni d’Italia. Con l’ex assessora alle pari opportunità Marina Pasqua ci facemmo promotori approvando in consiglio comunale la proposta di legge sull’introduzione della doppia preferenza di genere. Siamo infatti consapevoli che concorrere al raggiungimento del riequilibrio di genere all’interno della legge elettorale regionale significhi, oggi più che mai, ridare il senso ultimo di rappresentanza democratica in seno alle istituzioni che possono contare sul supporto della neopresidente alla regione”.

Anche l’assessore alla Cultura Marta Petrusewicz ha sottolineato come: “la doppia preferenza di genere con la possibilità di esprimere un doppio voto, per due sessi differenti, va al di là delle cosiddette «quote» nella direzione della parità. Mi fa piacere ricordare l’impegno per questa causa dell’amica e già collega assessora avvocato Marina Pasqua. Finalmente, è legge!”.