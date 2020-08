Donazione di piastrine e Plasma: al Papardo di Messina si può [INFO UTILI]

11 Agosto 2020 17:19

Messina. Prosegue la campagna di sensibilizzazione del centro trasfusionale dell’A.O. Papardo, diretta dalla Dott.ssa Roberta Fedele

La donazione delle piastrine è il tema della rubrica mensile della campagna di sensibilizzazione dell’U.O.C. Centro Trasfusionale dell’A.O. Papardo, diretto dalla Dott.ssa Roberta Fedele.

Chi dona piastrine e/o plasma si definisce spesso un donatore di “oro giallo”, per la preziosità di questi importanti emocomponenti, ancor di più in questo periodo in cui la richiesta è notevolmente aumentata. In ogni caso sia che si doni sangue intero, piastrine o plasma il giorno prima è bene idratarsi adeguatamente e bere almeno un litro e mezzo di acqua, evitare sforzi fisici intensi e pasti abbondanti e limitare fattori che potrebbero determinare possibili aumenti delle transaminasi (legate alla funzionalità del fegato).

Il giorno della donazione non è necessario presentarsi a digiuno, anzi è consigliabile fare una leggera colazione.

Cosa mangiare prima di una donazione

tè o caffè non zuccherati, succhi di frutta senza zucchero;

fette biscottate o biscotti secchi senza zucchero;

frutta, marmellata senza zuccheri aggiunti;

Cosa non mangiare prima di una donazione

latte e derivati del latte;

cibi contenenti grassi in genere;

uova;

Anche per chi dona il pomeriggio è consentito un pasto leggero con spaghetti al pomodoro, una bistecca ai ferri e insalata. Evitare sempre formaggi e latticini. Dopo la donazione e il giorno dopo evitare sforzi intensi e non usare il braccio utilizzato per la venipuntura per sollevare pesi, continuare ad idratarsi adeguatamente.

Gli intervalli tra una donazione e l’altra

Tra una donazione di sangue intero e l’altra devono trascorrere 3 mesi per gli uomini e 6 mesi per le donne in età fertile. Le donne in menopausa possono donare ogni 3 mesi.

Per le donazioni di emocomponenti (aferesi) gli intervalli sono:

– da sangue intero a piastrine/plasma 30 gg.;

– da piastrine/plasma a sangue intero 14 gg.;

– da piastrine/plasma a piastrine/plasma 14 gg.

“Rispettando questi semplici accorgimenti si potrà garantire la continuità del servizio teso a salvare la vita di altre persone mantenendo al meglio il proprio benessere, anche se fa caldo e si sta giustamente pensando alle vacanze. Non bisogna mai smettere si sensibilizzare i cittadini – ha dichiarato il Direttore Generale dell’A.O. Papardo, Mario Paino – sull’importanza della donazione soprattutto dopo il lockdown che ha visto una flessione in negativo. Il nostro ospedale grazie al Centro Trasfusionale è pronto ad accogliervi e a mettervi a vostro agio: donare è un atto di grande umanità che ognuno di noi può fare”.