Donazione del sangue, due giorni di solidarietà umana a Santo Stefano in Aspromonte e Mannoli con l’autoemoteca dell’Adspem Fidas

20 Agosto 2020 11:57

Reggio Calabria, due giorni per donare il sangue: sabato 22 Agosto a Mannoli, Domenica 30 a Santo Stefano

Parte la “due giorni” di solidarietà umana organizzata dall’Adspem-Fidas-Onlus Sezione “Natalia e Giuseppe” di Santo Stefano in Aspromonte. Lo annuncia il Presidente Gaetano Caridi, che invita tutti alla partecipazione ringraziando in anticipo coloro che prenderanno parte alla nobile iniziativa. Sabato 22 Agosto nell’area parcheggio di Mannoli, dalle ore 8 l’autoemoteca sarà presente per soddisfare la volontà a compiere il gesto d’amore della donazione del sangue. “In questo momento particolare di emergenze – spiega Caridi – tra dubbi, incertezze, paure e disposizioni varie rimane il fatto che la necessità di sangue cresce e l’unico modo per ridurre questa lacuna è il senso di altruismo e d’amore verso quelle persone che nei donatori ripongono la speranza di vita. A tutti i soci donatori, agli amici, a quanti stanno trascorrendo un periodo di riposo nel nostro territorio e particolarmente ai giovani che hanno compiuto 18 anni, rivolgiamo l’invito a unirsi alla nostra famiglia per una GIORNATA PARTICOLARE. Facciamo presente che prima della donazione si può assumere un caffè, o un tè leggero con qualche fetta biscottata, oppure una spremuta; NO LATTE. Per i nuovi donatori è necessario documento d’identità. A tutela della salute dei donatori oltre all’elevata professionalità dell’equipe medico e paramedico saranno rispettate tutte le direttive dettate negli ultimi mesi“. La seconda giornata sarà Domenica 30 Agosto in piazza Domenico Romeo a Santo Stefano in Aspromonte.