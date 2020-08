Dl agosto: Gelmini, ‘inserire detrazioni per rette scolastiche’

8 Agosto 2020 16:46

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Tante scuole paritarie, un’eccellenza del nostro Paese, rischiano di non poter riaprire. Tante famiglie, magari colpite dalla crisi scatenata dal Covid, avranno grandi difficoltà ad iscrivere i propri figli in questi istituti. I genitori che decidono di seguire questo percorso abbiano la possibilità di dedurre le rette pagate per la scuola. Chiediamo che questa misura venga inserita nel decreto Agosto e lavoreremo in Parlamento per realizzare questa proposta. Bisogna garantire alle famiglie la libertà di scelta educativa, sancita anche dalla nostra Costituzione”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.