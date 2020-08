Il Cus Messina organizza una 3 giorni dedicata alla scuola calcio e al settore giovanile: si va dai “pulcini” agli Under 19

18 Agosto 2020 17:02

Messina. Il Cus organizza per il 25, 26 e 27 agosto un Open Day dedicato alla scuola calcio presso il campo sportivo della Cittadella Universitaria dell’Annunziata

Il Cus Unime comunica che martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto al campo sportivo della Cittadella Universitaria dell’Annunziata si terranno un “Open Day” dedicato alla scuola calcio e due stage finalizzati alla selezione di giovani calciatori in vista della prossima stagione sportiva.

Prima giornata, martedì 25 agosto, riservata dunque ai più piccoli, nati negli anni dal 2010 al 2016 e appartenenti alle categorie di scuola calcio “Pulcini”, “Primi Calci” e “Piccoli Amici”, che saranno accolti e seguiti dall’intero staff dirigenziale e tecnico del Cus Unime.

Mercoledì 26 agosto allenatori, preparatori e collaboratori del Cus vedranno all’opera, invece, gli atleti nati tra il 2006 e il 2009 che andranno a far parte delle categorie “Esordienti” e “Under 15”.

Giovedì 27 agosto toccherà, infine, alle classi 2002, 2003, 2004 e 2005 scendere in campo alla Cittadella Universitaria nella giornata conclusiva dedicata alle selezioni Under 17 e Under 19.

Gli interessati dovranno presentarsi al campo sportivo alle ore 17, accompagnati da un genitore, muniti di certificato medico e liberatoria anti-Covid, oltre che di nullaosta della società d’appartenenza qualora fossero già tesserati.