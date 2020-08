Crotone in serie A, Reggina e Cosenza in serie B: il nuovo record del calcio calabrese. Dramma sportivo in Sicilia

1 Agosto 2020 09:58

Con tre squadre tra serie A e serie B, la Calabria eguaglia il precedente record: è la 5ª volta nella storia

Con il Crotone in serie A, la Reggina e il Cosenza in serie B, la Calabria vanta ben 3 squadre nelle due principali categorie calcistiche d’Italia per la stagione 2020/2021: è un record, perchè non sono mai state di più. Soltanto 4 volte nella storia è successo che c’erano tre calabresi tra serie A e serie B: le ultime due stagioni sono state 2004/2005 e 2005/2006, con la Reggina in serie A, il Crotone e la comparsa Catanzaro (retroceso, ripescato, e poi nuovamente retrocesso) in serie B. Tornando indietro negli anni, troviamo nella stagione 2001/2001 tre calabresi in serie B, in un campionato pazzesco: oltre a Reggina, Cosenza e Crotone quell’anno in cadetteria c’erano anche Palermo, Messina, Napoli, Bari, Cagliari e Salernitana, cioè praticamente tutte le principali piazze del Sud. L’anno precedente (2000/2001) avevamo Reggina in serie A, il Cosenza e il Crotone in serie B.

Oltre ad essere un record per il calcio calabrese, è anche un record nazionale: soltanto 4 Regioni hanno più squadre tra A e B, e al Sud soltanto la Campania ha così tante squadre. Dramma sportivo per la Sicilia, con Palermo, Catania, Trapani e Sicula Leonzio impegnate in serie C e Messina addirittura nei Dilettanti per il 4° anno consecutivo.

