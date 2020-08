1 Agosto 2020 10:21

Anche il Presidente della Regione Calabria esulta per la grande impresa firmata dal Cosenza

“Un’altra grande impresa per lo sport calabrese. Il Cosenza, con una rimonta eroica, conquista la permanenza in serie B. Festeggia una provincia intera e tutta la Calabria sportiva. Grande gioia”. Così Jole Santelli ha scritto tramite il proprio account Facebook. La Presidente, dopo la promozione del Crotone in Serie A, festeggia anche per il grande risultato conseguito dalla squadra rossoblu.