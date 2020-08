Cosenza, che impresa! In città esplode la festa: tifosi in strada con bandiere e fumogeni [FOTO E VIDEO]

1 Agosto 2020 10:05

I tifosi del Cosenza si lasciano andare ai festeggiamenti per la conquista della salvezza: un’impresa vera e propria quella ottenuta dalla squadra di mister Occhiuzzi

E’ esplosa la festa questa notte a Cosenza, la città ha esultato per la vittoria dei Lupi contro la Juve Stabia che è valsa la permanenza in Serie B. Un’impresa che sembrava impossibile prima dello stop del campionato a causa del Coronavirus, si è invece concretizzata in maniera incredibile. L’arrivo di mister Occhiuzzi ha portato solo beneficio alla squadra, brava a meritarsi la salvezza lavorando durante la settimana e conquistando sul campo 22 punti in 30 partite. E così, al termine della gara, sono partiti i festeggiamenti dei supporters silani che si sono spostati in direzione dello stadio per salutare l’uscita dei giocatori dal San Vito, esibendo sciarpe, bandiere, caroselli dalle auto e qualche fumogeno. Un raduno spontaneo davanti ai cancelli dell’impianto sportivo, una liberazione dopo tanti mesi di sacrifici e difficoltà. Salvo clamorose sorprese, sarà dunque ancora Serie B per il Cosenza, Trapani permettendo.