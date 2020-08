Coronavirus, il virologo Tarro: “le mascherine all’aperto d’estate sono nocive alla salute, danno enorme per le generazioni future”

17 Agosto 2020 15:03

Tarro critica il Governo per la scelta di rendere obbligatorio l’uso delle mascherine anche nei luoghi aperti e poi “con la paura di morire stanno togliendo persino ai giovani la gioia di vivere”

“Le mascherine all’aperto non servono a niente e d‘estate col caldo sono addirittura nocive per la salute. Con la paura di morire stanno togliendo persino ai giovani la gioia di vivere. Un danno enorme per le generazioni future”. Si legge così in un post pubblicato sui social dal dottor Giulio Tarro. Il noto virologo di origini messinesi, tornato alla ribalta mediatica in questi mesi per le sue esternazioni contrarie agli indirizzi consolidati della comunità scientifica, ha criticato la scelta del Governo di imporre l’utilizzo delle mascherine anche nei luoghi aperti durante le ore serali e della notte.