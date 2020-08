Coronavirus, tre positivi a Vibo: sono giunti in città a bordo di uno yacht

30 Agosto 2020 22:04

Ci sono tre persone a Vibo Marina risultate positive al coronavirus giunte in città a bordo di uno yacht

Tre nuovi casi positivi al Covid-19 a Vibo Marina dopo essere giunti in città a bordo di uno yacht domenica scorsa. I tre sono stati trasferiti in due appartamenti per il periodo di isolamento. Altre otto persone sono risultati, invece, negativi ai tamponi. Il 21 agosto scorso alcuni ospiti sono ritornati a Bressanone, dove risiedono, con un jet privato partito da Lamezia. Per il trasporto da Vibo hanno utilizzato un pulmino privato. Arrivati in Trentino sono stati sottoposti a tampone con risultato positivo. I passeggeri dunque hanno avvertito gli altri ospiti ancora a bordo dello yacht. Il capitano dell’imbarcazione ha fatto sbarcare altre tre persone risultate poi positive. L’Asp di Vibo Valentia rassicura: “non c’è nessun rischio epidemiologico per i cittadini vibonesi”.