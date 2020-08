Coronavirus, è ufficiale: stop alle discoteche, nuova stretta sulle mascherine [INFO e DETTAGLI]

16 Agosto 2020 19:21

Coronavirus, il Governo ha deciso: stop a discoteche e luoghi da ballo, sia al chiuso che all’aperto, da domani 17 Agosto fino al 7 Settembre

Il Governo ha deciso: stop a discoteche e luoghi da ballo, sia al chiuso che all’aperto, da domani 17 Agosto fino al 7 Settembre. Agli imprenditori sarà riconosciuto un sostegno economico. In data odierna dunque i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli, si sono uniti in videoconferenza con i governatori regionali per un vertice urgente e si è deciso di arrivare ad una nuova stretta.

Coronavirus: mascherine obbligatorie nei luoghi aperti dalle 18:00 alle 06:00

Il Governo ha previsto una nuova stretta sulle mascherine: è reso infatti obbligatorio l’utilizzo dalle 18:00 alle 06:00 nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti . Lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del confronto con i governatori.