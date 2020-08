Coronavirus in Sicilia, Orlando (Anci): “le autorità stanno facendo il necessario, ma serve responsabilità di tutti per evitare i contagi”

14 Agosto 2020 14:20

“E’ a rischio il bene supremo della vita, si rischia di compromettere la ripresa economica che potrebbe essere pregiudicata da comportamenti irresponsabili”: lo dichiara Orlando, presidente di Anci Sicilia

“Non possiamo nascondere la preoccupazione per l’aumento dei casi di Covid-19 in Sicilia, così come in diverse zone del Paese e d’Europa. Di fronte al rischio di nuovi lutti, le autorità stanno facendo quanto necessario per limitare i contagi, ma ancora una volta è essenziale il rispetto delle norme di prevenzione più basilari a partire dall’indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia.

“I Sindaci siciliani e le forze dell’ordine con il coordinamento, provincia per provincia, da parte dei Prefetti dell’Isola, sono costantemente impegnati nel prevenire gli assembramenti e nell’aumentare i controlli, soprattutto nei luoghi della movida e dove si verifica il maggior flusso turistico in occasione del ponte di Ferragosto – continua Orlando – ma è assolutamente necessario che ci sia un atto di responsabilità da parte di tutti i cittadini nel rispettare i divieti e nell’usare tutte le precauzioni utili ad evitare il contagio”.

“E’ a rischio il bene supremo della vita – conclude il presidente Orlando – oltre al rischio di compromettere la ripresa economica che potrebbe essere pregiudicata irreparabilmente da comportamenti irresponsabili”.