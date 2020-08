Coronavirus, Azzolina: “la scuola deve ripartire. In caso di Covid quarantena per la classe”

20 Agosto 2020 21:55

Coronavirus e scuola, Azzolina: “il contagio zero non esiste, ma la scuola deve ripartire. In caso di Covid quarantena per la classe”

“Sta a noi dare dei messaggi e regole chiare, poche misure affinché i nostri figli non solo possano tornare a scuola, ma farlo in sicurezza. Il contagio zero non esiste, ma noi abbiamo pensato e protocolli e regole che servono a ridurlo al minimo”. E’ quanto ha affermato il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista alla trasmissione “In Onda”. “La riapertura della scuola rappresenta la riapertura a 360 gradi – evidenza – è la cosa più importante che abbiamo nel Paese, rappresenta la rinascita del Paese”. “Nel caso di positività di uno studente potrebbe andare in quarantena la classe, lo stiamo valutando in queste ore. Ci sono già interlocuzioni nel governo su questo tema, nel caso in cui si decidesse di mandare in quarantena tutta la classe. Non e’ necessariamente la donna a dover rimanere a casa. Questa potrebbe essere l’occasione per modernizzare il Paese anche da quel punto di vista. Va incentivato il fatto che siano anche i papa’ a prendersi cura dei figli. Il governo deciderà quali misure dare alle famiglie in caso di quarantena dell’intera classe se ci fosse un caso di Covid a scuola“, conclude Azzolina.