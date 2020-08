Coronavirus, Boccia: “il 14 settembre le scuole apriranno in sicurezza. Nuovo lockdown? Lo escludo”

19 Agosto 2020 11:27

Coronavirus, il ministro Boccia dà un aggiornamento sulla riapertura delle scuole

A settembre “si voterà e dobbiamo votare in sicurezza, così come il 14 settembre apriranno le scuole in sicurezza”. Lo ha affermato Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, ospite del programma “Agorá estate” in onda su Rai3. Per oggi è prevista la prima di una serie di riunioni del Comitato tecnico scientifico sulle misure da adottare in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Gli esperti vogliono monitorare l’andamento dell’epidemia del Coronavirus, da qui a metà settembre. Si ipotizza che le decisioni vengano prese a ridosso del 14 settembre regione per regione, in base all’indice Rt. L’idea è anche basata sull’esperienza degli altri paesi. Si è osservato infatti che il successo della riapertura dipende molto da quanto il virus circola all’interno della popolazione. Se i numeri dell’epidemia sono alti, è più difficile che le misure di igiene e distanziamento da sole bastino a tenere il contagio fuori dalle classi. Infine, in merito ad un eventuale secondo lockdown generalizzato: “lo escludo”, ha affermato Boccia.