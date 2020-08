Coronavirus: “come rientrare a scuola”, gli insegnanti reggini incontrano il prof. Daniele Novara

25 Agosto 2020 11:01

Coronavirus a Reggio Calabria, Giovedì 3 settembre incontro online su come ripartire a scuola

Una cosa è certa: non sarà un rientro a scuola come gli altri. Se ogni anno, intorno alla metà di settembre, semplicemente la campanella suonava e gli studenti tornavano in classe, più o meno volentieri, quest’anno il primo giorno di scuola è avvolto in una nube d’incertezza e preoccupazione. “Come rientrare a scuola” è la domanda a cui tanti – politici, studenti, genitori e insegnanti – cercano una risposta possibilmente chiara e certa. Ed è questa domanda a dare il titolo all’incontro che si svolgerà, online, il 3 settembre dalle 10.30, organizzato dalla rete Alleanze Educative Reggio Calabria con la straordinaria partecipazione del prof. Daniele Novara e dal suo centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti.