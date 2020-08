Coronavirus a Reggio Calabria, nuovo caso di positività a Scilla: si tratta di un italo-francese rientrato per le vacanze, ma situazione sotto controllo [DETTAGLI]

13 Agosto 2020 16:32

Coronavirus, nuovo turista positivo in provincia di Reggio Calabria: si tratta di un italo-francese che in questi giorni era rientrato a Scilla

Nuovo caso di Coronavirus in provincia di Reggio Calabria. Si tratta anche questa volta di un cittadino proveniente dall’estero, nel caso specifico di un italo-francese rientrato a Scilla per le vacanze estive. L’uomo è infatti risultato positivo ad un test del tampone che ha effettuato in Francia prima di partire, si trova adesso in quarantena domiciliare e non presenta comunque alcun sintomo. Sottoposti agli accertamenti anche i familiari, anche loro in quarantena preventiva e in normali condizioni di salute.

Le autorità locali sono adesso al lavoro per ricostruire la rete dei contatti che l’uomo ha avuto negli ultimi giorni, per trovare eventuali nuovi positivi e spezzare così subito un’eventuale catena di contagi. La situazione è dunque sotto controllo, non desta alcun tipo di preoccupazione ed esclude per tale motivo la nascita di possibili focolai all’interno del borgo situato al centro dello Stretto di Messina. Resta fondamentale continuare ad assumere comportamenti responsabili e seguire le poche e semplici norme che possono prevenire il contagio.