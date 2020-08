31 Agosto 2020 09:04

Coronavirus: positivo il sindaco di Casal di Principe, era andato a Milano dalla figlia

Renato Natale, sindaco di Casal di Principe, è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo via Facebook, lo stesso primo cittadino: “a Milano per stare una settimana con mia figlia e la nipotina, ma appena arrivato ho avuto febbre per cui sono andato al Pronto soccorso per il tampone che e’ risultato positivo. Per ora resto in quarantena presso l’abitazione di mia figlia in provincia di Milano“. “Intanto – prosegue – sono state avviate tutte le procedure di sicurezza sia per i contatti parentali che per la casa comunale. Andra’ tutto bene ma intanto vale sempre l’invito ad assumere comportamenti responsabili”.