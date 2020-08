Coronavirus, positivo un calciatore del Catanzaro: “è asintomatico ed è stato posto in isolamento”

18 Agosto 2020 19:56

Coronavirus, dopo gli ultimi esami un calciatore del Catanzaro è risultato positivo al tampone. Il comunicato ufficiale del club

Nuovo caso positivo al Coronavirus nel mondo del calcio, si tratta di un calciatore del Catanzaro. La conferma è stata data dal club giallorosso. Il calciatore, asintomatico, è stato posto in isolamento in attesa del secondo tampone che verrà effettuato domani. Ecco il comunicato ufficiale.

“Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori dell’US CATANZARO 1929, è emersa la positività al COVID-19 di un calciatore. Quest’ultimo, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in isolamento e domani si sottoporrà a un nuovo tampone per valutare se si tratti o meno di un falso positivo. Tutti gli altri giocatori, risultati negativi al primo giro di tamponi, saranno sottoposti a nuove valutazioni mediche già da domani. Per precauzione gli allenamenti di oggi pomeriggio e di domani sono sospesi”.