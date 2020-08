23 Agosto 2020 09:25

Un nuovo caso positivo di Coronavirus si è registrato a Palmi: “situazione assolutamente sotto controllo”

“Nuovo caso positivo a Palmi: si tratta di un giovane rientrato da fuori regione, già posto in isolamento domiciliare”, è quanto scrive su facebook l’account ufficiale del comune di Palmi. “La situazione è sotto controllo e si è già attivata la task force per ricostruire i contatti e adottare tutti i provvedimenti del caso. Invitiamo i cittadini al rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione del virus“, conclude.