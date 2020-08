Coronavirus, positiva assessore di Oppido: “solidarietà e vicinanza a Teresa Caia”

30 Agosto 2020 15:56

Il sindaco di Oppido: “esprimo solidarietà e vicinanza da parte mia e dell’intera Amministrazione comunale all’Assessore Teresa Caia, la quale ha espresso pubblicamente di essere positiva al coronavirus insieme ad altri membri della famiglia”

“Esprimo solidarietà e vicinanza da parte mia e dell’intera Amministrazione comunale all’Assessore Teresa Caia, la quale ha espresso pubblicamente di essere positiva al coronavirus insieme ad altri membri della famiglia. Vi siamo fortemente vicini e auguriamo una pronta guarigione a voi tutti. Mai avremmo immaginato di vivere una situazione simile in questi giorni di fine estate”, è quanto afferma sul proprio profilo facebook il sindaco di Oppido Mamertina, dott. Bruno Barillaro. “Un’estate strana –prosegue– che sembrava aver cancellato i lunghi mesi passati nel timore di possibili contagi. Già in piena emergenza mi sono complimentato con voi per aver dimostrato un forte senso di responsabilità nell’affrontare la fase critica. Ora più che mai responsabilità, prudenza e cautela devono caratterizzare le nostre azioni quotidiane. Un grazie di cuore ai medici, al personale sanitario, alle forze dell’ordine e a tutte le istituzioni impegnate contro l’emergenza coronavirus. Manteniamo la calma. stiamo uniti. Ne abbiamo veramente bisogno. Forza Messignadi”, conclude.