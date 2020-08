Coronavirus: Lombardia, ‘nostra ordinanza in linea con altre regioni del Nord’

2 Agosto 2020 19:03

Milano, 2 ago. (Adnkronos) – “I cittadini hanno bisogno di certezze e non di assistere a liti tra ministri che generano norme contraddittorie. Le decisioni assunte dalla Regione Lombardia sono in linea con i risultati dei dati sanitari lombardi delle ultime settimane. E sono in linea con quanto stabilito dalle Regioni confinanti, che ben prima della Lombardia hanno consentito l’aumento della capienza dei mezzi pubblici”. E’ quanto afferma l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, sull’ordinanza che supera il distanziamento sui mezzi pubblici.

“Sorprende, quindi, che le forze di Governo contestino la nostra ordinanza ma non abbiano fatto altrettanto, a suo tempo, verso gli analoghi provvedimenti delle altre Regioni del Nord”, spiega ancora.