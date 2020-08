Coronavirus, un caso positivo a Locri: “la situazione è sotto controllo”

23 Agosto 2020 09:02

Coronavirus, un caso positivo a Locri: “la situazione è assolutamente sotto controllo e viene monitorata dal personale sanitario”

“In riferimento alla notizia di una persona di Napoli risultata positiva alla verifica del tampone in Ospedale, si informa che sono state prontamente attivate tutte le necessarie procedure del caso. La situazione è assolutamente sotto controllo e viene monitorata dal personale sanitario“, è quanto comunica sul proprio profilo facebook, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. “Circa una decina di operatori sanitari – prosegue- sono stati prontamente sottoposti a tampone. I Carabinieri del Gruppo di Locri stanno effettuando la ricostruzione dei contatti della persona positiva e dei familiari. Per tutti questi soggetti (positivo e familiari) abbiamo già disposto provvedimento di quarantena obbligatoria e già questa sera verranno sottoposti a tampone. La situazione è al momento sotto controllo è non è il caso di creare allarmismo. Attendiamo l’esito di tutte le necessarie verifiche. I cittadini verranno come sempre e in tempo reale informati sull’evoluzione della situazione”, conclude.