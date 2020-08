23 Agosto 2020 17:49

Coronavirus a Locri: tutti negativi i test effettuati sugli operatori sanitari e familiari della persona positiva al Covid 19, lo comunica il sindaco Giovanni Calabrese

“Sia gli operatori sanitari che i familiari della persona positiva al Covid-19, che nella notte sono stati sottoposti doverosamente a tampone, sono risultati negativi”, è quanto comunica sul proprio profilo facebook, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. “Sono in corso verifiche su altri eventuali contatti con la persona risultata positiva. Certamente una buona notizia per la città e per tutto il territorio. Cittadini e turisti possono godersi con maggiore serenità l’ultimo periodo di vacanze”, conclude.