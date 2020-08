21 Agosto 2020 09:10

Coronavirus, positivo lavoratore del Porto di Gioia Tauro: l’annuncio del sindaco Aldo Alessio

“Uno dei tre portuali che sono stati in contatto con il lavoratore reggino che durante le ferie ha contratto il coronavirus è risultato positivo al tampone. Nel mentre si sta ricostruendo la catena dei contatti, oggi ripeteranno il tampone”, è quanto afferma il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio. “Raccomandiamo a tutti i nostri concittadini ed a tutti i lavoratori portuali –prosegue– di non sottovalutare la possibilità di prendere il coronavirus anche nel nostro territorio. Pertanto raccomandiamo il rispetto delle tre regole fondamentali di prevenzione: mantenere il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e di lavarsi spesso le mani. Uniti si vince! Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi”, conclude.