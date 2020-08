Coronavirus: Gelmini, ‘prudenza ma no ulteriori limitazioni a libertà’

7 Agosto 2020 19:04

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “L’aumento dei contagi segnalato in queste ore, non è tale da giustificare allarmismi e limitazioni ulteriori alla nostra libertà. Tuttavia non possiamo neanche lontanamente correre il rischio di ricadere nell’incubo del lockdown, a maggior ragione per le modalità opache con le quali è stato gestito e imposto: la prudenza dunque e il rispetto accurato delle norme igieniche non devono essere abbandonati”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

“Difendiamo la nostra salute e la nostra libertà con senso di responsabilità e attenzione, anche per non fornire alibi ad un governo inadeguato e incapace di riportare il Paese alla normalità”, conclude.