Coronavirus, TUTTI NEGATIVI i tamponi di Gambarie dopo la turista positiva della scorsa settimana: la località turistica d’Aspromonte è Covid-Free [DETTAGLI]

28 Agosto 2020 22:52

Coronavirus: di poco fa la notizia che tutti i soggetti sottoposti a tampone sono risultati negativi e pertanto ad oggi nel Comune di Santo Stefano è in particolare a Gambarie non c’è alcun caso di Covid-19

“Giorno 23 agosto un soggetto in vacanza a Gambarie ha i sintomi influenzali, molto responsabilmente si fà un tampone di controllo e scopre di aver contratto il covid 19 senza avere certezze nè sul come nè sul quando. Intervistato dall’azienda sanitaria provinciale, al fine di essere messi a conoscenza dei possibili contatti, dichiara tra l’altro di essere stata a pranzo in un locale di Melia ed il giorno 22 agosto di sera in un locale di Gambarie“, è quanto viene scritto nel profilo ufficiale del Comune di Santo Stefano. “L’Asp lo comunica alla titolare dello stesso locale, invitando i 4 dipendenti a mettersi in quarantena in attesa di essere “tamponati”. Il titolare giustamente e responsabilmente non avendo al momento altri dipendenti a cui affidare l’attività e cmq in attesa di avere il risultato delle analisi decide di chiudere il locale provvedendo alla sanificazione degli ambienti. E di poco fa la notizia che tutti i soggetti sottoposti a tampone sono risultati negativi e pertanto ad oggi nel Comune di Santo Stefano è in particolare a Gambarie non c’è alcun caso di Covid-19. Vista la certificazione della sanificazione il locale potrà ritornare a svolgere la normale attività senza alcun rischio per gli avventori”, conclude il profilo ufficiale del Comune di Santo Stefano.