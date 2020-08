Coronavirus, più di 4000 esposti-denuncia contro il Governo. Maurizio Sarlo: “vogliamo la verità”

6 Agosto 2020 10:56

Coronavirus, Sarlo: “l’esposto è stato presentato presso i Comandi della Polizia e dei Carabinieri da più di quattromila persone, fino ad ora. Chiediamo evidenze scientifiche circa il fatto che il Covid-19 sia così letale e vogliamo conoscere”

Si è tenuta a Milano l’annunciata conferenza stampa inerente l’iniziativa “La Giornata della Giustizia”, che ha visto la presentazione dell’esposto epocale presso la Procura della Repubblica. “L’esposto – ha dichiarato Maurizio Sarlo, ideatore dell’iniziativa, nonché Segretario del Partito Valore Umano – è stato presentato presso i Comandi della Polizia e dei Carabinieri da più di quattromila persone, fino ad ora. Chiediamo evidenze scientifiche circa il fatto che il Covid-19 sia così letale e vogliamo conoscere l’origine della pandemia. Ci impongono mascherine e distanziamento sociale senza che qualcuno ci dimostri l’evidenza scientifica della loro necessità. Pretendiamo solo risposte, non accusiamo nessuno: di fronte al silenzio sul Covid-19, da parte di chi dovrebbe dichiarare la verità, si reputa opportuno che vi sia l’intervento della Magistratura. L’ attuale classe politica non è stata in grado di fornire alcuna evidenza scientifica. Il Covid può essere il disegno di qualcuno finalizzato a diminuire la popolazione mondiale, quindi un complotto. E’ nostro intento raggiungere un numero considerevole di esposti. Il popolo esige la verità”.

Esposto Epocale, ecco di cosa si tratta

Si t ratta di un esposto collettivo finalizzato a fare chiarezza e a ricevere risposte inequivocabili in merito alle cause che hanno generato la pandemia e le morti relative. Di fronte al silenzio da parte di chi dovrebbe dichiarare la verità, si reputa opportuno che vi sia l’intervento della Magistratura affinché si apra un fronte giudiziario di inchiesta finalizzato a stabilire quali siano le cause reali che hanno scatenato la pandemia. Dove si è generato il virus, come si è diffuso, in poche parole quale è la reale origine del virus? Perchè sono morte persone intubate? Si tratta di un mancato intervento o di un trauma creato dalla paura? Vi sono situazioni di conflitto di interesse tra membri dell’OMS ed altri soggetti collegati, che influendo sulle decisioni dell’OMS, possono o meno decidere le sorti di gruppi e soggetti economici? In definitiva, vi sono correlazioni, anche lobbistiche, tra produttori di vaccini e OMS e Governi? Tutti questi quesiti sono contenuti nell’esposto epocale, consultabile sul sito. In esso sono contenute precipue domande, nonché specifici dati tecnici, inerenti il fenomeno SARS-Covid19, che un grande numero di Scienziati e Medici, facenti parte del “Comitato Tecnico Scientifico” voluto ad hoc dal PVU, sottopone alle Istituzioni preposte, mediante la Magistratura. Covid, verità o macchinazione? È un interrogativo che si sono posti milioni di persone in tutto il mondo. Nutrire dubbi e voler far chiarezza non significa certamente essere complottisti. Si tratta, invece, dell’espressione del desiderio di conoscere la verità, che è essa stessa giustizia. È un dovere della scienza medica rispondere agli interrogativi della comunità. Il diritto alla conoscenza non può essere etichettato come complottismo, ma rientra nell’ambito dei diritti che la democrazia riconosce e tutela. Chiunque ha aderito e aderirà a questa iniziativa, riceverà al proprio indirizzo email un esposto per la Magistratura, da presentare direttamente il 31 luglio 2020 (“JUSTICE DAY”: giorno, per tutti, del deposito dell’esposto epocale ) presso l’Ufficio di Polizia/Carabinieri/Guardia di Finanza più vicino al proprio domicilio, avente per oggetto l’accertamento delle seguenti circostanze:

a) Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato quali sono state le cause del Virus/Pandemia/denominato Covid – 19?

b) Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato da dove è partito questo Virus/Pandemia/ denominato Covid – 19?

c) Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato come si è diffuso questo Virus/Pandemia/ denominato Covid – 19?

d) Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato quale è la effettiva origine di questo Virus/Pandemia/ denominato Covid – 19?

e) Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è il Corona Virus o Covid – 19, che sia, la causa di tutte le morti che il nostro paese sta piangendo?

f) Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è il Corona Virus o Covid – 19, che sia, la causa effettiva e principale della disperazione economica che l’Italia, i cittadini, le persone comuni, i lavoratori, gli imprenditori, i commercianti, gli agricoltori, i professionisti i bambini, gli anziani stanno vivendo?

g) Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è’ il Corona Virus o Covid – 19. che sia. la causa del dover essere restati reclusi a casa e dell’essere stati privati delle liberta che l’Italia, i cittadini, le persone comuni, i lavoratori, gli imprenditori, i commercianti, gli agricoltori, i professionisti i bambini, gli anziani hanno tremendamente vissuto?

h) Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è il Corona Virus o Covid – 19, che sia, la causa dello stress psicologico e delle paure destinato a poter diventare cronico per tante persone?

i) Se di Virus/Pandemia si è effettivamente trattato è il Corona Virus o Covid – 19, che sia, la causa del fatto che ognuno di noi dovrà ormai cambiare le proprie abitudini di vita con un distanziamento sociale che riguarda anche il distanziamento da ogni forma e tipo di manifestazioni di affetto e vicinanza verso i familiari (un nonno che può più abbracciare un nipote, un figlio che non più dare un bacio ai propri genitori e così via)?

j) Se vi sono situazioni di conflitto di interesse tra membri dell’OMS rispetto ad altri soggetti collegati che influendo sulle decisioni dell’OMS possono o meno decidere le sorti di Gruppi di interesse economico direttamente collegati con lo scopo dell’OMS stessa?

k) Se vi sono correlazioni, anche lobbistiche, tra produttori di vaccini OMS e Governi?