7 Agosto 2020 14:18

Coronavirus, Pierluigi Lopalco: “con la febbre si sta a casa, abbiamo avuto importanti focolai”

“Con la febbre si sta a casa, abbiamo avuto importanti focolai di Coronavirus causati anche da professionisti che sono andati in giro con la febbre, questo oggi non è ammissibile“. E’ quanto ha affermato il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force regionale pugliese per l’emergenza Coronavirus, al termine della riunione che si è svolta questa mattina in prefettura a Bari per fare il punto sulla pandemia.