Coronavirus, parla l’esperto: “il 90% dei contagiati è asintomatico e la mortalità è azzerata”

20 Agosto 2020 09:32

Coronavirus, l’infettivologo Bassetti smorza l’allarmismo: “9 pazienti su 10 asintomatici, la mortalità è azzerata”

“Almeno il 90% dei pazienti, positivi al tampone, sono asintomatici. Il che significa che non sono malati. Ma devono essere, comunque, messi in quarantena. Del resto è quello che succede per altre malattie infettive: se una persona, per dire, ha un’infezione da Pseudomonas, è da isolare, perché questo germe provoca gravi infezioni“, è quanto ha spiegato il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, in un’intervista al Corriere della Sera. Riferendosi alla mortalità, l’infettivologo ha precisato: “Nei mesi di marzo, aprile, maggio al San Martino di Genova avevamo una mortalità dell’11% nei pazienti ricoverati. Ora è zero”, conclude.