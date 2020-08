6 Agosto 2020 15:12

Messina. L’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, ha dato notizia della presenza di 5 migranti positivi al coronavirus presso l’hotspot di Messina

“Cinque migranti positivi a Messina. Saranno trasferiti e andrà immediatamente chiusa anche quella struttura, appena libera dai soggetti in quarantena. Il modello imposto sta implodendo. E nessuno pensi ancora alla tendopoli. Non si può fare. Punto“. A dirlo l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, riferendosi all’hotspot per migranti di Messina, da settimane al centro di polemiche da parte di chi, sindaco De Luca in testa ne vorrebbe la chiusura immediata.