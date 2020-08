Coppa Italia, le prime ipotesi sulle date: ecco quando potrebbe scendere in campo la Reggina

10 Agosto 2020 13:18

La Lega serie A sta decidendo le date di inizio e fine della stagione calcistica 2020/2021: spuntano alcune ipotesi sulla Coppa Italia, la Reggina entrerà in gioco al secondo turno

Il calendario della Serie A 2020/21 continua ad essere al centro delle discussioni tra FIGC e Lega. In questi giorni nelle aule di via Allegri si stanno decidendo le date per incastrare le varie competizioni, una scelta che richiede diverse valutazioni perché esiste il nodo Euro 2021 e la stagione va portata a termine entro il 23 maggio. Spuntano in queste ore quindi le prime ipotesi di data sull’inizio della Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giorni disponibili sono davvero pochissimi: il primo turno della competizione nazionale potrebbe disputarsi mercoledì 23 settembre, mentre la Reggina, che entrerà in tabellone nel secondo turno, dovrebbe scendere in campo mercoledì 30 settembre, praticamente qualche giorno dopo l’esordio nel nuovo campionato di Serie B.